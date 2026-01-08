achtergrond

Jongens van 16 en 17 jaar aangehouden voor 'sneeuwbalmoord'

Dus toch jongeren

In Schiedam afgelopen maandag geen sneeuwpret maar een 60-jarige man die vermoedelijk na een ruzie over het gooien van sneeuwballen dood in de sneeuw werd aangetroffen. Er werden twee mannen aangehouden die later weer werden heengezonden omdat ze kennelijk niks met de zaak te maken hadden. Nu maakt de politie echter bekend toch twee verdachten te hebben opgepakt, te weten een jongen van 16 jaar en een jongen van 17 jaar uit Schiedam. Jongens dus, die het niet konden houden bij sleeën, schaatsen of een sneeuwballengevecht, maar waarschijnlijk een echt gevecht aangingen. Hopelijk wordt de sneeuwbalmoord hiermee opgelost en krijgt het schorem spoedig hun verdiende loon: op bevroren water en brood.
Update - Wat? De 16-jarige jongen kwam eerder vandaag nota bene zelf naar het politiebureau, niet om zich aan te geven maar om aangifte te doen... Waarvoor is vooralsnog niet duidelijk.

