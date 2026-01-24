En daarrrr is de al aangekondigde langere video van Die Keer dat de cameraman van journalistiek fenomeen Bender beuken op z'n snuit ontving van een paar kansenkrijgers uit Delft. Terwijl de andere kids het rond het bezoek van Geertje W. wel grappig vonden om rond te hangen bij Bender, waren er natuurlijk ook weer een paar 'jongeren' die het lollig vonden tikken uit te delen. En toen de cameraman daar genoeg van had, liep het uit de hand. Later bleken familieleden van Bender kanker te hebben en/of hoeren te zijn, maar dat heeft de NOS nog niet kunnen factchecken. Wel een fact dat een groot groepje onruststokers het weer eens verpest voor de welwillende minderheid.