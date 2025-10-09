achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

RAAR! Onze universiteiten opnieuw slecht

Foto: studenten & docenten Radboud Universiteit

Heel gek! Net als vorig jaar behoren de Nederlandse universiteiten niet tot de beste universiteiten ter wereld. En dat terwijl ze de godganse druk zijn met Gaza! Terwijl er toch zo'n heerlijke woke-klimaat-genderminded-LHBTIdriven-cancelcultuur-anti-Israëlische-diversity officers-koloniaalafkeurend-BLMpromotend-toxische mannen-witte superioriteithatend-radicaal-links-islamliefhebbende-pro-Palestina mannenkunnenookmenstrueren-mentaliteit heerst. De Radboud (bekend van) daalt naar 154 en de VU (bekend van) daalt naar 176. Onze minst slechte universiteit is die van Delft. Geef die universiteiten in godsnaam meer geld. Lumpsum ze helemaal kapot. Dit is niks zo.

Tags: universiteiten, woke, radboud, delft, uni
@Mosterd | 09-10-25 | 13:07 | 102 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Trump nu echt te ver gegaan: eist data van universiteiten over RASSEN

Stomme reacties op de stomme reactie op de stomme reactie op een stomme realiteit

@Ronaldo | 08-08-25 | 17:15 | 211 reacties

NRC: Woke op sterven na dood

Ja hallo waar moeten wij het dan over hebben economie heb je enig idee hoe ingewikkeld dat is

@Schots, scheef | 01-02-25 | 12:05 | 281 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.