Heel gek! Net als vorig jaar behoren de Nederlandse universiteiten niet tot de beste universiteiten ter wereld. En dat terwijl ze de godganse druk zijn met Gaza! Terwijl er toch zo'n heerlijke woke-klimaat-genderminded-LHBTIdriven-cancelcultuur-anti-Israëlische-diversity officers-koloniaalafkeurend-BLMpromotend-toxische mannen-witte superioriteithatend-radicaal-links-islamliefhebbende-pro-Palestina mannenkunnenookmenstrueren-mentaliteit heerst. De Radboud (bekend van) daalt naar 154 en de VU (bekend van) daalt naar 176. Onze minst slechte universiteit is die van Delft. Geef die universiteiten in godsnaam meer geld. Lumpsum ze helemaal kapot. Dit is niks zo.