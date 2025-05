't Heerlijk avondje is gekomen, avondje van C'est la vie. Claude jongen, je gaat het flikken vanavond. Heel het land staat achter je, niemand durft nog Kloot te zeggen na die geweldige prestatie in de halve finale van afgelopen dinsdag. En laten we eerlijk zijn, de rest zingt als gefrituurde kippetjes zonder stembanden. Alleen Yuval Raphael, de 7 oktober-overlever van Israël, is nog een gevaar voor Claude, die kan namelijk zingen en overleefde naast de slachtpartij van Hamas ook het gekrijs en gefluit van allerlei palliequeers in de tweede halve finale. Maar als zij wint: ook goed. We gaan het zien mensen. Kontnaald zit er klaar voor en wij gaan er ook eens goed voor zitten. Goede kans dat we ons klem zuipen om de avond een beetje fatsoenlijk door te komen. Pak er zelf ook nog wat lekkers bij, doe de beentjes omhoog, zet het geluid van de tv wat harder (of juist zachter natuurlijk) en vergeet niet flink te F5'en vanavond. We hopen dat Celine Dion ook nog ff gaat zingen maar dat is allemaal voor later. NU schakelen we LIVE over naar die twee gekke presentatrices in Basel voor de FINALE van het Songfestival!

UPDATE - We zijn los!

Als u nog wakker bent na die slaapverwekkende NPO-voorbeschouwing: welkom! Beetje zin in? Eerst krijgen we natuurlijk veel gelul, succes daarmee. Gelukkig zijn er op zo'n avond ook nog mensen superscherp waar het de journalistieke pretenties van meesteronderzoeker ARAN BADE betreft! We kijken naar een soort James Bondfilm en horen die baardvrouw en Kontnaald Aars. De eerste man in jurk is een: feit! Geen man maar non-binair, maar toch een man hè. Winnaar van vorig jaar ah ah oh. Drumgebeuren, dat hebben ze in Groningen dus vaker (sorry Groningen). Vlaggenparade nu, stelletje nationalisten zijn het ook daar op dat Songfestival. Hup Spanje. HOLLAND! Hoeveel landen bestaan er wel niet zeg?

UPDATE - Het is tijd om aan de zuip te gaan. Ineens drie vrouwen, wat een gekte en wat weinig diversiteit! Stadion vol mensen zonder smaak, leuk! Jurkje zit best strak om de boezem van de middelste dame. U kunt niet op Nederland stemmen dus: Israël maar hè.

UPDATE - U KUNT NU STEMMEN