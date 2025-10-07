achtergrond

Studenten bezetten laboratorium Radboud Universiteit, eisen dat alle banden met Israël verbroken worden

De Pettit-brigades annexeren het Goudsmitpaviljoen, waar laboratoriumonderzoek plaatsvindt

Die lach op 0:09 hey

Hey maar even, je hebt demonstraties, maar dit is écht gewoon verzets-larpen. In een Instagram-post valt te lezen dat de demonstranten zich specifiek richten tegen de onderzoekssubsidie die via 'nieuwe banden met drie Israëlische instituten' deels terecht zouden komen bij een Duitse onderzoekster werkzaam voor het Radboud Institute for Molecules and Materials (IMM), dat zich in het Goudsmitpaviljoen bevindt. De studenten schrijven: "Therefore, we block all research projects in the Goudsmitpaviljoen building, until the ties are cut." Overigens dezelfde uni waar Caroline annuleerde wegens veiligheidsoverwegingen. Wordt vervolgd. Meer beeld na de breek.

Opmerkelijk spandoek: "Love Jews, Hate Zionism"

@Spartacus | 07-10-25 | 13:00 | 352 reacties

