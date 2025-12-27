LET OP. Het kán vanmorgen glad zijn op de weg. Helemaal zeker weten doen we dat natuurlijk niet maar we raden iedereen af naar buiten te stiefelen en de proef op de som te nemen. We gaan er allemaal aan, maar degene die het opneemt tegen de elementen vaak net ietsje eerder. De gladheid gaat de hele avond aan de bar met uw vriendin staan flirten en daarna ook gewoon met haar naar bed. De gladheid wacht tot u toevallig even naar de wc bent of een dagje thuiswerkt en doet dan tegenover uw baas alsof hij uw prestaties heeft geleverd. De gladheid zegt dat hij wel betaalt en stuurt daarna een loeihoog tikkie. Als u gaat onderduiken bij de mist vertelt de gladheid meteen aan de moffen waar u zit. De gladheid leent een boek van u en geeft het nooit terug, of met leesvouwen. Wees geen held, het is geen eerlijke wedstrijd. De gladheid is geen honest broker, de gladheid is niet gemoedelijk, de gladheid is niet betrouwbaar, op de gladheid kun je niet bouwen, laat staan vertrouwen; de gladheid is VERRADERLIJK. Pak de strooikaart erbij, pas op uw naasten, VERMIJD het verkeer.