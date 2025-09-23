achtergrond

XR gaat Mediapark bezetten omdat NOS Journaal Elsfest niet vaak genoeg 'extreemrechts' noemde

Mensen, het gaat niet lekker met onze vrije democratische samenleving dus om onze vrije democratische samenleving te redden zit er nog maar één ding op: het terrein voor het NOS-gebouw bezetten. Dat is ongeveer de conclusie van dit draadje door de heldere lichten van Extinction Rebellion die komende zaterdag actie gaan voeren tegen de NOS. Voor de factcheckers: deze 'actie' was al langer gepland (en niet voor het eerst), maar Extinction Rebellion zag dus in het buitensporige (en extreemrechtse, niet bij ons komen pls XR, red.) geweld van afgelopen weekend een mooie gelegenheid om te wijzen op het echte kwaad in onze samenleving: de NOS. Nou kent u ons bij GeenStijl, wij zijn ook geen fans van de NOS, en ook niet van Extinction Rebellion trouwens, dus als de vijand van onze vijand onze vriend zou zijn, dan waren we opeens vrienden met Extinction Rebellion én met de NOS. Doodeng. Maar waar waren we? Oh ja. Blijf met je rotpoten van onze rot-NOS af, Ikstinkzo Rebellion. Het is verdomme Jimmy Kimmel niet.

Tags: nos, extinction rebellion , bezetting, elsfest, extreemrechts
@Ronaldo | 23-09-25 | 11:01 | 273 reacties

