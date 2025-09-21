These, antithese, APPIE SIEGHEIL. Is er een keer een Marokkaan tot de laatste vezel ingeburgerd, wordt-ie van TikTok verwijderd omdat hij bovenstaand de dialoog opzoekt met Danny Ghosen. Vanochtend bestond zijn account nog gewoon, maar het AD schrijft: "Het TikTokprofiel van deze man, die zichzelf ‘Appie’ noemt en in zijn filmpjes Adolf Hitler verheerlijkt en dit gedachtegoed zelfs aan jonge kinderen overdraagt, lijkt inmiddels door het platform offline te zijn gehaald." En dat klopt, gelukkig heeft TikTok de talloze reposts nog. De Els-saga door jonge ogen ziet u overigens hier en na de breek bij de knapen van BENDER.

UPDATE - Politie plaats nieuw uitgebreid bericht over ElsFest: "Meer dan 1000 relschoppers splitsten zich op zaterdagmiddag 20 september af van een demonstratie tegen het asielbeleid. Zij schuwden daarbij niet om veel geweld te gebruiken tegen de politie, journalisten en de omgeving. De Mobiele Eenheid is de hele middag bezig geweest om de orde terug te brengen in Den Haag. Daarbij raakten vier agenten en enkele journalisten gewond. Er zijn 37 aanhoudingen verricht."