Geretweet door de Geertheid zelf, en daarmee is na eindeloze onderhandelingen door belangenverenigingen, debathuizen en ngo's het neewoord definitief. Elsfest gaat door, maar zonder Geert. Echter, mét denker, schrijver, orator, verleider des vaderlands en Mens namelijk DR. SID. Kortom, als Geerts afwezigheid reden was uw kaartje te verkopen is Sids aanwezigheid reden gewoon weer terug te ticket-swappen. Morgen gebeurt het, op 't Malieveld!