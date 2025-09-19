Wilders onverhoopt niet op Elsfest
Je kunt niet altijd zes gooien
Geretweet door de Geertheid zelf, en daarmee is na eindeloze onderhandelingen door belangenverenigingen, debathuizen en ngo's het neewoord definitief. Elsfest gaat door, maar zonder Geert. Echter, mét denker, schrijver, orator, verleider des vaderlands en Mens namelijk DR. SID. Kortom, als Geerts afwezigheid reden was uw kaartje te verkopen is Sids aanwezigheid reden gewoon weer terug te ticket-swappen. Morgen gebeurt het, op 't Malieveld!
Het handgeschreven draaiboek
Tags: Elsfest, Geert Wilders, Malieveld
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Bas Paternotte | 08-09-24 | 11:45 | 167 reacties
Bassiehof – Extraparlementair zijn moet je niet over lullen, je moet het doen
Een les van Wilders voor Van der Plas
@Bas Paternotte | 02-06-24 | 11:55 | 244 reacties
Bassiehof - Het is te hopen dat Geert Wilders wanneer nodig wel een rukje aan de riem geeft
Echt helemaal niemand heeft op Dick Schoof gestemd
@Bas Paternotte | 28-05-24 | 17:00 | 497 reacties
LIVE. Premier i.o. Dick Schoof spreekt de natie toe
Volgens Greet een kanjer van een kandidaat
@Bas Paternotte | 22-05-24 | 13:49 | 1079 reacties
LIVE - Vol Hoop, Lef & Trots; Formatiedebat deel II
Nog 13 sprekers te gaan
@Bas Paternotte | 22-05-24 | 10:15 | 826 reacties
LIVE – Hoop, Lef & Trotsdebat
's Kijken of de zon weer gaat schijnen