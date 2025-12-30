Rusland claimt Oekraïense drone-aanval op vakantieverblijf Poetin, wil vredesonderhandelingen herzien
Zelensky: ontkent
Ontwikkelingen! De vrede tussen Oekraïne en Rusland, die van meet af aan op losse schroeven stond, is op iets lossere schroeven komen te staan. Trump, bekend van vrede stichten in 24 uur, sprak gisteren nog met Zelensky, bekend van bezoeken aan Nederland. Eerder had hij nog een "very productive call" met de derde hoofdrolspeler in dit allerminst vrolijke dossier: Poetin, bekend van dood en verderf. Volgens Trump wil Poetin vrede, volgens Zelensky is dat gelul van een overrijpe mandarijn. Afijn, zal je altijd zien, probeert iemand die twee op dezelfde golflengte te krijgen, komt er iets ongelukkigs als wapengekletter tussen. Te weten: Oekraïne zou een vakantieverblijf van Poetin hebben aangevallen met liefst 91 drones, aldus Russische BuZa-minister Sergey Lavrov, die aankondigt dat zijn land de eigen positie in de vredesonderhandelingen zal moeten herzien. Zelensky spreekt op zijn beurt van "typische Russische leugens" en ontkent het voorval. Afijn, ontzettend veel gepraat dus, maar de oorlog, meneer, die blijft.
Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025
This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify…
Lavrov: On the night of December 28-29 the Kiev regime launched a terrorist attack on President Putin's residence in Novgorod with 91 long-range UAVs.— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) December 29, 2025
Such actions will not go unpunished. Targets and time for retaliatory strikes have been selected by the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/cFw0SwleMI
Zomaar een fragment uit The Wire
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Aanvallen VS op islamitische terroristen Nigeria, Trump had ze gewaarschuwd
'Under my leadership, our Country will not allow Radical Islamic Terrorism to prosper'
Huh. Een normaal opiniestuk in de New York Times over de 'aanval op Europa' van Donald Trump
Wacht wacht wacht dit is niet de bedoeling
KIJKTIP - Voorheen QAnon-congreslid Marjorie Taylor Greene distantieert zich van MAGA
Weinig hersencellen, wel ballen