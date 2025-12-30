Ontwikkelingen! De vrede tussen Oekraïne en Rusland, die van meet af aan op losse schroeven stond, is op iets lossere schroeven komen te staan. Trump, bekend van vrede stichten in 24 uur, sprak gisteren nog met Zelensky, bekend van bezoeken aan Nederland. Eerder had hij nog een "very productive call" met de derde hoofdrolspeler in dit allerminst vrolijke dossier: Poetin, bekend van dood en verderf. Volgens Trump wil Poetin vrede, volgens Zelensky is dat gelul van een overrijpe mandarijn. Afijn, zal je altijd zien, probeert iemand die twee op dezelfde golflengte te krijgen, komt er iets ongelukkigs als wapengekletter tussen. Te weten: Oekraïne zou een vakantieverblijf van Poetin hebben aangevallen met liefst 91 drones, aldus Russische BuZa-minister Sergey Lavrov, die aankondigt dat zijn land de eigen positie in de vredesonderhandelingen zal moeten herzien. Zelensky spreekt op zijn beurt van "typische Russische leugens" en ontkent het voorval. Afijn, ontzettend veel gepraat dus, maar de oorlog, meneer, die blijft.