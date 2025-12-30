achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Rusland claimt Oekraïense drone-aanval op vakantieverblijf Poetin, wil vredesonderhandelingen herzien

Zelensky: ontkent

Ontwikkelingen! De vrede tussen Oekraïne en Rusland, die van meet af aan op losse schroeven stond, is op iets lossere schroeven komen te staan. Trump, bekend van vrede stichten in 24 uur, sprak gisteren nog met Zelensky, bekend van bezoeken aan Nederland. Eerder had hij nog een "very productive call" met de derde hoofdrolspeler in dit allerminst vrolijke dossier: Poetin, bekend van dood en verderf. Volgens Trump wil Poetin vrede, volgens Zelensky is dat gelul van een overrijpe mandarijn. Afijn, zal je altijd zien, probeert iemand die twee op dezelfde golflengte te krijgen, komt er iets ongelukkigs als wapengekletter tussen. Te weten: Oekraïne zou een vakantieverblijf van Poetin hebben aangevallen met liefst 91 drones, aldus Russische BuZa-minister Sergey Lavrov, die aankondigt dat zijn land de eigen positie in de vredesonderhandelingen zal moeten herzien. Zelensky spreekt op zijn beurt van "typische Russische leugens" en ontkent het voorval. Afijn, ontzettend veel gepraat dus, maar de oorlog, meneer, die blijft.

Zomaar een fragment uit The Wire

Tags: poetin, trump, zelensky
@Schots, scheef | 29-12-25 | 17:35 | 356 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Aanvallen VS op islamitische terroristen Nigeria, Trump had ze gewaarschuwd

'Under my leadership, our Country will not allow Radical Islamic Terrorism to prosper'

@Mosterd | 26-12-25 | 08:00 | 521 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.