Het Britse Keizerrijk won militair de Eerste en Tweede Wereldoorlog, onder de streep gingen ze er wel op failliet . Er waren reddingen nodig vanuit het IMF, samen met de verkoop van vele strategische bezittingen, het koloniale netwerk werd te duur in onderhoud en werd ontmanteld. Binnen een paar decennia viel het Britse wereldwijde keizerrijk uiteen. Hong Kong viel als laatste.

De VS is overladen met 38 biljoen schuld , een resultaat van decennia lenen voor een netwerk van buitenlandse militaire basissen en diverse grootschalige oorlogen. De VS gaf een halve eeuw ruim het dubbele uit aan defensie dan het Europese deel van de NAVO. Afbetalen is geen optie meer, de VS zullen haar schulden moeten ontgroeien, bijvoorbeeld via Artificiële Intelligentie.

De Maagdeneilanden werden na een halve eeuw politiek gesteggel in 1917 door Denemarken verkocht aan de VS. Little Saint James staat inmiddels beter bekend als Epstein-Island . Het ligt naast de Bermudadriehoek, tienduizenden chantage-videobanden en 99% van de Epstein-files zijn nog zoek. Dit gaat om macht, miljarden en duizend te jonge meiden, de verboden vrucht.

De annexatie van schiereiland de Krim wordt twaalf jaar gedoogd, we zien gigantische militaire oefeningen steeds dichterbij en rondom Taiwan en Trump wil Groenland kopen of onteigenen. Onze nieuwe Keizerrijken hebben onbeheersbare expansiedriften. Ondertussen doen ondernemende escortdames goede zaken, ze vragen in Davos een tonnetje voor een afspraakje.

Nederland heeft zelf ook zo'n geschiedenis, de VOC was het eerste bedrijf dat aandelen uitgaf aan gewone mensen, het leverde een expansie op met een bewapende handelsvloot, buitenlandse handelsposten, kolonies met plantages en slaven. We hebben slavenhandel niet uitgevonden, maar wel afgeschaft. We verloren van de Britten, Nieuw Amsterdam capituleerde.

Onze geschiedenis is een komen en gaan van Keizerrijken, vanaf de Tempelberg kon je onder andere de Babyloniërs, Assyriërs, Romeinen, Byzantijnen, Omajjaden en Ottomanen met oorlogen zien binnenvallen en daarna dankzij financiële onvolkomenheden zien imploderen. Keizerrijken sterven meestal via kosten dankzij megalomane zelfoverschatting aan een faillissement.

Na tachtig jaar relatieve rust zijn we gewend geraakt en verslaafd aan relatief veel vrede, goedkope onvoorwaardelijke Chinese productie en Westerse economische voorspoed. We zijn inmiddels zo afhankelijk en chantabel van import, dat we op een ongunstig moment veel meer moeten betalen, of niet meer geleverd krijgen. We hebben geen onderhandelingspositie meer.

Sinds de digitalisering van onderwijs zien we in het Westen teruglopende resultaten, twee eeuwen lang leerden kinderen meer dan hun ouders omdat ze langer op school zaten, die trend is doorbroken, praten, begrijpend lezen en rekenen kan een derde niet meer, natuurkunde mag steeds minder. Onderwijs was het fundament onder onze economie, techniek, zorg en defensie.

De VS en EU hebben geen goed antwoord op migratie. Sociale cohesie en cultuur sneuvelen. Verzorgingsstaten, uitkeringen, subsidies en toeslagen ontgroeien de economieën waar ze op rusten. Het scenario waar Artificiële Intelligentie of een ander wonder te laat of te weinig forse economische groei oplevert, is dodelijk voor vele westerse aandelenbeurzen en begrotingen.

Beleidsnota's zijn overladen met plannen om de natuur, milieu of klimaat te redden. XR staat hier te protesteren bij het schaaktoernooi van een van de schoonste hoogovens ter wereld, het is nooit goed genoeg. Als de productie naar het buitenland verhuist, dan geeft dat hier lagere belastingafdracht en kapitaalvernietiging, en elders veel meer milieu- en gezondheidsschade.

Huidige staatsschulden gaan naar niveaus die we normaal louter na wereldoorlogen zagen. We hebben onszelf uitgeput door langdurig boven onze stand te leven, vooral via filantropische dure deugprojecten. Je kan de mogelijkheden voor de VS en de EU om zich grootschalig en langdurig te verdedigen eenvoudig aflezen. Xi en Poetin hebben dat gedaan en roken hun kans.

Na eilanden volgen continenten.