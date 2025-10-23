Vorige week nog belde Trump lang met Poetin, om een dag later - naar verluidt - flink te keer te gaan tegen Zelensky. Oekraïne moest Rusland tegemoetkomen, luidde de strekking, en de door Zelensky zo fel begeerde Amerikaanse Tomahawks - raketten met een bereik van 2500 kilometer - kreeg hij niet. Bovendien zou Trump spoedig afreizen naar Hongarije, om daar Poetin te ontmoeten. De twee troffen elkaar eerder dit jaar in Canada Alaska, zonder enig succes. Afijn, gister was good ol' Mark Rutte op bezoek bij de vredespresident, die van de weeromstuit plots een heel ander deuntje neuriet. Tot dusver probeerde hij het Kremlin te verleiden met een positieve poenprikkel: veel handel drijven bij vrede als vergezicht. Daar komt nu voor het eerst in 's mans tweede termijn een negatieve prikkel bij. Economische sancties, meer specifiek tegen Ruslands grootste oliemaatschappijen Lukoil en Rosneft, die geen zaken meer mogen doen in de VS en wiens tegoeden bevroren worden. O, en die ontmoeting met Poetin in Hongarije komt er: niet. Tot dusver bereikte Trump met betrekking tot Oekraïne precies geen malle moer, maar het duurde ook even voor de boel in Gaza van de grond kwam, dus wie weet.