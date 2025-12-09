Even terug naar afgelopen weekend, toen vredesvisionair Trump, bekend van niets lezen, zich enigszins geërgerd liet ontglippen dat Zelensky 'zijn' vredesplan helemaal niet had gelezen. Het plan, dat door Trumps eigen minister van BuZa achter de schermen een Russisch verlanglijstje wordt genoemd, behelst onder andere dat Oekraïne gebied opgeeft. Poetin staat op het standpunt dat de Donbas sowieso van hem is, en volgens Politico steunt Amerika hem daarin. "On the territory issue, Americans are simple: Russia demands Ukraine to give up territories, and Americans keep thinking how to make it happen (...) The Americans insist that Ukraine must leave the Donbas … one way or another." Zelensky sprak gisteren in Londen met Keir Starmer, Emmanuel Macron en Friedrich Merz. "The leaders all agreed that now is a critical moment and that we must continue to ramp up support to Ukraine and economic pressure on Putin to bring an end to this barbaric war," aldus kamp Starmer achteraf. Hoe precies is vooralsnog onduidelijk; Zelensky komt vandaag met een tegenvoorstel en weigert land op te geven. Naar eigen zeggen niet alleen omdat hij het niet wil en omdat het 'moreel onjuist' is, maar ook omdat zowel Oekraïnes als internationaal recht er geen mogelijkheid toe biedt. Afgelopen september maakte Trump nog een tamelijk spectaculaire draai, en gaf hij aan dat Oekraïne in principe al het bezette grondgebied terug kan winnen.