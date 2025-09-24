Zelensky weet bovenstaand bij FOX en in de onderstaande persco dan ook eigenlijk niet hoe te reageren. Waar zijn reactie op neer lijkt te komen is dat hij vereerd en verheugd is met de nieuwe 'kleurbekentenis' en morele steun voor de Oekraïense zaak die uit Trumps draai blijkt. Trump schreef na zijn persoonlijke ontmoeting met Zelensky in een bericht dat "After getting to know and fully understand the Ukraine/Russia Military and Economic situation and, after seeing the Economic trouble it is causing Russia, I think Ukraine, with the support of the European Union, is in a position to fight and WIN all of Ukraine back in its original form. With time, patience, and the financial support of Europe and, in particular, NATO, the original Borders from where this War started, is very much an option." Maar Zelensky weet ook dat de frontlinies, na het mislukken van het best bewapende en best voorbereide lenteoffensief van 2023, al twee jaar op slot zitten (met uitzondering van de Oekraïense invasie van Russisch Koersk). En het is echt maar zeer de vraag of Trumps 'nieuwe inzichten' zo baanbrekend zijn dat Oekraïne ineens een kans zou hebben het gehele grondgebied te heroveren. Dat weet Zelensky ook wel, en daarom richt hij zich in zijn reactie vooral op dankbaarheid en vleierij ("Trump is game-changer, by himself"), en gaat hij - staatsman die hij is - niet in op de extreme militaire implicaties van Trumps nieuwe visie.