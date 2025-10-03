Trump geeft Hamas ultimatum: "Als om zondag 00:00 vredesbestand niet getekend is breekt de hel los zoals nooit eerder gezien is"
Dit leest niet als vraag nee [zondag 00:00 is Nederlandse tijd]
Dat betreft dus dit 21-puntenbestand waar iedereen behalve Hamas mee akkoord is en neerkomt op de uitruil van alle levende en gedode gijzelaars, de volledig ontbinding van Hamas als regerende entiteit, de vernietiging van Hamas' gehele aanvalsarsenaal, het toelaten van een "internationale vredesmacht", de Hamas-leden die zich toewijden aan vreedzame samenleven krijgen amnesty en degene die de Gazastrook willen verlaten zou dat worden toegestaan. Kortom: Hamas heeft nog twee dagen en een paar uur om de handdoek in de ring te gooien, of anders. Het is niet duidelijk welke ongekende hel er anders losbreekt en wat de eventuele rol van Amerika daarin zal zijn. We blijven kijken. Thank you for your attention to this matter.
