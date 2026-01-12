De Correspondent leest alsof je kijkt naar First Dates voor hogeropgeleiden die echt extreem achterlijk zijn, en maar tegen elkaar op blijven bieden in het zeggen van wat ze denken dat de ander wil horen. En dan kom je als oprichter van het vakblad van de intellectuele voorhoede van de Randstedelijke gegoede middenstand dus tot dit soort teksten: "Hij manifesteert zich bijna ieder wakker uur van de dag als een van de walgelijkste, wreedste en immoreelste psychopaten uit de moderne geschiedenis." We mompelen iets over Idi Amin, Jean-Claude "Baby Doc'' Duvalier, Charles Taylor, Sadam Hussein, zoon Uday Hussein, Khadaffi en lezen verder: "De inval in Venezuela (...) maakt Trump een regelrecht gevaar voor de wereld als geheel, vergelijkbaar met Hitler na de annexatie van Sudetenland in 1938. Wie dat overdreven vindt, is óf gevaarlijk ongeïnformeerd, óf gevaarlijk naïef."

Vervolgens krijgt de NOS (!) het verwijt dat het een propagandakanaal voor Trump is: "‘De succesvolle aanval op Venezuela en de ontvoering van president Maduro: het lijkt de internationale ambities van de VS een flinke zet te hebben gegeven’, zei de presentator van het NOS Journaal letterlijk over de grofste schending van het internationaal recht sinds de inval van Rusland in Oekraïne – alsof het Sportjournaal al was begonnen. ‘Trump heeft al gezegd dat hij, naast Maduro, ook een probleem heeft met andere linkse presidenten’, vervolgde de nieuwslezer als een volleerd propagandist (...)."

Een geestig detail dat er mogelijk op wijst dat zelfs de redactie van zijn eigen bedrijf het allemaal iets te overdadig vindt: z'n delier is nooit geplaatst op het meest succesvolle Correspondentkanaal, namelijk Instagram.

Maar we weten eigenlijk niet wat er nou erger is. Dit betoog van Snob Kwijnterg, of het betoog na de breek door een 'kunsthistorica' onder de titel "Natuurlijk vrezen populisten kunst. Ze is machtig", wat dan vervolgens een lange lofzang is op.... Banksy. BANKSY ! ! ! Echt met afstand de laagste vorm van hapklare, voorverwarmde 'maatschappijkritiek'. Dus we snappen het ook wel weer.

Update 13:38 - Het artikel dat sinds 9 januari op hun website stond is 2 uur na publicatie van dit topic toch op Instagram gezet.