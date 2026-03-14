Krankzinnig bericht uit de hoofdstad, waar na Luik (synagoge) eerder en Rotterdam (synagoge) de vorige nacht ook hier een gebouw van de Joodse gemeenschap doelwit werd van een aanslag. Eerdere werden geclaimd door terroristenclub Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (islamitische verzetsbeweging); niet raar opkijken als hier hetzelfde gebeurt. Het gaat om Cheider, een Joodse basisschool. De materiële schade valt mee en er was niemand aanwezig, maar laten we vooral niet vergeten hoe explosief gestoord dit is. Halsema noemt het "een laffe daad van agressie": "Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven."

Dit gaat niet stoppen - althans, niet vanzelf.