Aanslag op Joodse school in Buitenveldert, schade valt mee, Halsema spreekt van "laffe daad"
Organiseer anders nog een referendum jongens
The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.— Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026
According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp
Krankzinnig bericht uit de hoofdstad, waar na Luik (synagoge) eerder en Rotterdam (synagoge) de vorige nacht ook hier een gebouw van de Joodse gemeenschap doelwit werd van een aanslag. Eerdere werden geclaimd door terroristenclub Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (islamitische verzetsbeweging); niet raar opkijken als hier hetzelfde gebeurt. Het gaat om Cheider, een Joodse basisschool. De materiële schade valt mee en er was niemand aanwezig, maar laten we vooral niet vergeten hoe explosief gestoord dit is. Halsema noemt het "een laffe daad van agressie": "Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven."
Dit gaat niet stoppen - althans, niet vanzelf.
Verschrikkelijk. In Nederland mag geen plek zijn voor antisemitisme. Ik begrijp de boosheid en angst en ga snel in gesprek met de Joodse gemeenschap. Zij moeten zich altijd veilig weten in ons land. https://t.co/pr2K5mfQJK— Rob Jetten (@MinPres) March 14, 2026
Ik ben nu bij het Cheider, geen zichtbare schade aan poort of buitenmuur.— Daan Wijnants (@daanwijnants) March 14, 2026
Schade lijkt dus mee te vallen.
De schrik zal er desalniettemin stevig inzitten, zo kort na Rotterdam.
Politie is zichtbaar extra aanwezig in de omgeving.
De VVD zal de burgemeester vragen de… pic.twitter.com/nFfKu7xqfc
