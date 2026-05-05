Op deze bevrijdingsdag zo maar een nieuwtje uit no-go-zone Engeland: de terreurpolitie onderzoekt een brandstichting bij een voormalige synagoge in het oosten van Londen. Geen hele succesvolle brandstichting; slechts wat lichte schade aan de poort en geen gewonden, maar het signaal is duidelijk. Zo'n signaal was weer ff hard nodig, zo zullen de antisemieten hebben gedacht, nadat minder dan een week geleden in dezelfde stad nog drie mensen (twee joden en een moslim) werden neergestoken door ene Essa Suleiman. Een paar dagen daarvoor werd overigens in dezelfde wijk een herdenkingsmuur met foto's van door het regime vermoorde Iraniërs in de fik gezet. Even daarvoor weer, werd een antisemitische brandstichting in Londen voorkomen, hetgeen niet kon worden gezegd over een brandstichtingen bij een Joodse winkel in Watford, synagoges in Kenton en Finchley en een brandbom-aanval op Joodse ambulances, Heftig. Vreselijk. Je zou zelfs kunnen zeggen: onacceptabel. Maar islamofobie hè, ook erg!