Nooit meer is nu: brandstichting bij voormalig synagoge Londen
Nummer hoeveel eigenlijk
Suspected arson attack at former synagogue in London.— Jonathan Sacerdoti (@jonsac) May 5, 2026
London Fire Brigade were called to a blaze at a former synagogue on Nelson Street, E1, in the early hours of this morning.
The fire is being investigated in the context of a series of recent arson attacks and a stabbing… pic.twitter.com/Ihunjq5wLR
Op deze bevrijdingsdag zo maar een nieuwtje uit no-go-zone Engeland: de terreurpolitie onderzoekt een brandstichting bij een voormalige synagoge in het oosten van Londen. Geen hele succesvolle brandstichting; slechts wat lichte schade aan de poort en geen gewonden, maar het signaal is duidelijk. Zo'n signaal was weer ff hard nodig, zo zullen de antisemieten hebben gedacht, nadat minder dan een week geleden in dezelfde stad nog drie mensen (twee joden en een moslim) werden neergestoken door ene Essa Suleiman. Een paar dagen daarvoor werd overigens in dezelfde wijk een herdenkingsmuur met foto's van door het regime vermoorde Iraniërs in de fik gezet. Even daarvoor weer, werd een antisemitische brandstichting in Londen voorkomen, hetgeen niet kon worden gezegd over een brandstichtingen bij een Joodse winkel in Watford, synagoges in Kenton en Finchley en een brandbom-aanval op Joodse ambulances, Heftig. Vreselijk. Je zou zelfs kunnen zeggen: onacceptabel. Maar islamofobie hè, ook erg!
"It's not enough to simply say we stand with Jewish communities"— Sky News (@SkyNews) May 5, 2026
Holding a summit in Downing Street to discuss how to tackle rising antisemitism in the UK, Sir Keir Starmer says "stopping antisemitism is not someone else's responsibility, it is all of ours" pic.twitter.com/JJhVD7BCSr
Bonusfragmentjes
When you try to discuss antisemitism on British TV pic.twitter.com/0EkutdC90J— Jonathan Sacerdoti (@jonsac) May 1, 2026
You may not agree with me, but you will always know where you stand with me.— Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) May 4, 2026
Today in Billericay, a heckler tried to shout me down as I spoke about the normalisation of hatred towards Jews. I did not back down, because it needs to be said. British Jews are being targeted and… pic.twitter.com/mVrb9EBHdD
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Antisemitismecijfers: opnieuw zorgwekkend hoog'
Het is minder erg want het zijn Joden i.p.v. moslims
Natuurlijk is Kanye West een imbeciel, maar smakeloze kunstenaars weigeren om hun smakeloze kunst slaat nergens op
Kom op jongens het is hier potverdikkie het Verenigd Koninkrijk niet
VIDEO. Openlijke Hamas-verering en virulente Jodenhaat in Amsterdam
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; ik was immers geen Jood