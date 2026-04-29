Man met mes op zoek naar Joden steekt twee Joodse mannen neer in Londen
City of hope!
🚨 WATCH: The Met Police taser and detain the 45-year-old suspect after two Jewish people were stabbed in Golders Green pic.twitter.com/Nu8pVDGqNL— Politics UK (@PolitlcsUK) April 29, 2026
Onvrolijk nieuws uit Londen waar de Joodse beveiligingsorganisatie (ja, bestaat helaas, red.) Shomrim meldt dat er een man met een mes Joden neer wilde steken op Golders Green Road. De man is door de organisatie vastgehouden en daarna door de politie getaserd en gearresteerd. Er zijn twee Joodse mannen ernstig gewond geraakt, die worden behandeld door de Joodse ambulancedienst (ja, bestaat helaas ook, red.) Hatzola. Later meer.
UPDATE 13:41 - Een getuige zegt tegen de BBC dat één man is neergestoken voor een synagoge, en een andere voor een winkel
UPDATE 14:02 - In Golders Green, een Joodse wijk, werd eerder (in 2024) een man opgepakt die in een kosher supermarkt mensen met een mes bedreigde. Hij kwam eraf met een voorwaardelijke straf.
UPDATE 14:08 - Duidelijke foto van het moment dat een Joodse man wordt vastgegrepen en in zijn nek wordt gestoken bij N12.
Update 14:16 - En bewegend beeld hier
Update 14:46 - De politie laat weten dat er twee mannen gewond zijn geraakt, een van in de 30 en een van in de 70. De dader, een 45-jarige man, heeft ook geprobeerd agenten neer te steken en is inderdaad getaserd. Hij is aangehouden en de zaak wordt door de anti-terreureenheid behandeld
Update 15:45 - Volgens de Londense ambulancedienst was er ook nog een derde gewonde, die niet naar het ziekenhuis hoefde maar is behandeld door de Joodse organisatie Hatzola
Update 16:26 - De politie bevestigt dat het de zaak als terrorisme beschouwt. De slachtoffers zijn 76 en 34 jaar oud en worden in het ziekenhuis behandeld. De politie onderzoekt nog of de dader inderdaad op zoek was naar Joodse slachtoffers.
Mogelijk beelden dader
BREAKING 🔴🔴— Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026
EXLUSIVE FOOTAGE: Two visibly jewish men stabbed in Golders Green, London.
Islamist assailant apprehended. pic.twitter.com/g3nJp6W2AG
פיגוע אנטישמי בלונדון: יהודי מוציא כיפה - ונדקר בצווארו שניות אחרי | פצוע נוסף בזירה - כל הפרטיםhttps://t.co/fujY9uuhNf | @Elad_Si pic.twitter.com/7qbVdiIoHz— החדשות - N12 (@N12News) April 29, 2026
Reaguursels
