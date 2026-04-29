Onvrolijk nieuws uit Londen waar de Joodse beveiligingsorganisatie (ja, bestaat helaas, red.) Shomrim meldt dat er een man met een mes Joden neer wilde steken op Golders Green Road. De man is door de organisatie vastgehouden en daarna door de politie getaserd en gearresteerd. Er zijn twee Joodse mannen ernstig gewond geraakt, die worden behandeld door de Joodse ambulancedienst (ja, bestaat helaas ook, red.) Hatzola. Later meer.

UPDATE 13:41 - Een getuige zegt tegen de BBC dat één man is neergestoken voor een synagoge, en een andere voor een winkel

UPDATE 14:02 - In Golders Green, een Joodse wijk, werd eerder (in 2024) een man opgepakt die in een kosher supermarkt mensen met een mes bedreigde. Hij kwam eraf met een voorwaardelijke straf.

UPDATE 14:08 - Duidelijke foto van het moment dat een Joodse man wordt vastgegrepen en in zijn nek wordt gestoken bij N12.

Update 14:16 - En bewegend beeld hier

Update 14:46 - De politie laat weten dat er twee mannen gewond zijn geraakt, een van in de 30 en een van in de 70. De dader, een 45-jarige man, heeft ook geprobeerd agenten neer te steken en is inderdaad getaserd. Hij is aangehouden en de zaak wordt door de anti-terreureenheid behandeld

Update 15:45 - Volgens de Londense ambulancedienst was er ook nog een derde gewonde, die niet naar het ziekenhuis hoefde maar is behandeld door de Joodse organisatie Hatzola

Update 16:26 - De politie bevestigt dat het de zaak als terrorisme beschouwt. De slachtoffers zijn 76 en 34 jaar oud en worden in het ziekenhuis behandeld. De politie onderzoekt nog of de dader inderdaad op zoek was naar Joodse slachtoffers.