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Gemeente 070 betaalt ambtenaren die 'de vogel van die naam' onder straatnaambordjes schrijven

De verbazing van die naam

We moeten het hebben over Den Haag, de gemeente van die naam. Daar heb je de Vogelwijk, de wijk van die naam. De straten daar zijn allemaal genoemd naar vogels, de diersoort van die naam. En nu zijn er in de gemeente dus ambtenaren, de beroepsgroep van die naam, die bedacht hebben om onder het bordje 'Kiplaan', de laan van die naam, te gaan schrijven wat het woord kip, de vogel van die naam, betekent. Dat betekent dus dat Hagenezen, de inwoners van die naam, belasting, het geldbedrag van die naam, betalen om mensen aan het werk, de bezigheid van die naam, te houden die niet alleen volstrekt overbodige informatie op straatnaamborden, de objecten van die naam, te schrijven, maar deze volstrekt overbodige informatie ook nog eens op een volkomen debiele manier op te schrijven. Lekker gewerkt pik, eh, kip.

Tags: den haag, straatnaamborden, kiplaan, vogelwijk, de vogel van die naam
@Ronaldo | 08-06-26 | 13:00 | 200 reacties

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