Godgloeiendegadver

Graag uw aandacht voor bovenstaande monster, dat rechtstreeks uit de eerste Doom-game lijkt te zijn gevlucht, maar dat zegt eigenlijk niet zoveel, behalve dat we dus niet goed kunnen zien wie of wat het precies is (en dat we er graag op zouden schieten) (spreekwoordelijk). Raar eigenlijk dat computerspelletjes sinds 1993 levensecht zijn geworden, terwijl daadwerkelijke camerabeelden onduidelijke kleurendiarree als hierboven opleveren. Meer blauw op straat ja allicht ja misschien is het er al we kunnen het niet goed zien. Hoe dan ook, deze grotendeels blauwe entiteit probeerde bij de Stationsweg in Den Haag plots een langslopende vrouw te knuffelen. Toen dat weinig opleverde, greep hij haar bij de keel, sleurde haar mee naar een verlaten terras en begon aan haar rokje te friemelen. Ze zette het vervolgens op een gillen waarna omstanders gelukkig toesnelden en de goorpijp in kwestie de benen nam. 

Afijn. Iemand?

@Schots, scheef | 14-01-26 | 19:00 | 29 reacties

