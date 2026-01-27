achtergrond

'Voor politie onvindbaar paspoort damsteker Roman Demianenko lag in zijn hotelkamer'

Stelletje: stoethaspels

Ja, dat was wat, toen een of andere Oekraïense snuiter er vorig jaar driftig op los begon te steken in hartje Amsterdam. Het was mogelijk een terroristische aanslag, hele land in paniek, en de eerste dagen had bovendien niemand een flauw idee wie die kerel nou precies was. Dader Roman Demianenko verbleef destijds in een hotel, en nu zijn wij geen detectives maar áls we zelf onderzoek zouden moeten doen waren we als eerste daar gaan kijken. Dat is dus: niet helemaal gebeurd, of althans, niet grondig. Tijdens werkzaamheden stuitte een nietsvermoedende nietsvermoeder vorige maand zomaar op Demianenko's paspoort, identiteitskaart én creditcard, die ergens in de kledingkast in zijn oude kamer lagen weggemoffeld. Ter verdediging van de politie: die knakker sprak geen Nederlands en gaf nergens antwoord op, dus dan kan je 'm natuurlijk ook niet vragen waar hij het voor het laatst gezien had.

@Schots, scheef | 27-01-26 | 16:30 | 72 reacties

