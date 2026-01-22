ZoekZoek. Pride Pyromaan steekt verkleedhokje en rijdende trein in brand
Verband tussen Pride en pyromanie overigens nog niet helemaal duidelijk
Onduidelijk of deze meneer nu een hekel heeft aan de NS, Pride, rode gordijnen, verkleedhokjes, stations en/of treinen, of dat hij gewoon ontzettend van vlammetjes houdt, of alles tegelijk. Feit is dat hij behoorlijk uitgekiend te werk gaat en dat het eigenlijk onderdeel van het sociaal contract is dat we dingen niet in de brand steken. De politie komt graag met hem in contact om dit nog maar eens te benadrukken. Knul heeft best een herkenbare kanis en zijn modestijl laat zich het best omschrijven als poenerig dakloos. Wie biedt?
Deze knakker dus
