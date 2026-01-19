Nou ja zeg. De Kruidvat in Harderwijk, dat wil zeggen heel nadrukkelijk niet die in de Donkerstraat of die op het P.C. Hooftplein maar die op de Achterste Wei, vlak naast boksclub Rivaal, op een steenworp afstand van DPD pakketpunt Pickup parcelshop verzend- en afhaalpunt, om de hoek bij BENU Apotheek Stadsweiden, die overigens onhandigerwijs iedere doordeweekse dag tussen twaalf en twee gesloten is, is op klaarlichte dag bestolen. Een "man" (ja sorry, als je hiertoe in staat bent vinden wij je geen kerel) betrad vlak voor sluitingstijd het etablissement en trok het halve schap met beautyproducten leeg terwijl hij kauwgum kauwde. Vooral dat laatste is hard aangekomen bij de mensen van Kruidvat, maar ook bij de journalisten van Omroep Gelderland (in een inmiddels om onduidelijke redenen offline gehaald stuk). "Hij pakt een toilettasje uit het schap. Op het eerste gezicht geen bijzondere buit, maar hij is nog lang niet klaar. Terwijl zijn kaken rustig kauwgom blijven bewerken, gaan zijn handen van het schap naar het tasje. Bijna synchroon met zijn kauwbewegingen verdwijnen make-upartikelen in het toilettasje. Het tasje staat al snel bol." Dan heb je geen geweten of ben je in ieder geval verdacht goed in het uitschakelen ervan. Serieuze kans dat die ellendeling de voltallige buit eenmaal thuis op zijn gelaat gaat smeren dus enige haast is geboden. ZoekZoek!