Nederlandse mannen smeren de hele dag CRÈME op hun gezicht
Flikkers!
Hee ja wat lezen we nu weer allemaal over de Nederlandse man die vindt het heel erg als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt maar er wat van zeggen ho maar dat komt omdat hij het veel te druk heeft met iets dat facetonic heet (?). Niet alleen boter op het hoofd dus maar ook nog eens CRÈME in het gezicht. Hallo vlezige pezige bebaarde Russen met tanks en kalasjnikovs en vuisten als bakstenen valt het jullie ook niet op dat er GEEN SPOOR VAN OUDERDOMSRIMPELS op onze Hollandse poffertjesporems te bekennen is. "De markt voor deze producten is in de Benelux met 45 procent gegroeid sinds 2022, maar Nederland groeide de omzet met 75 procent flink wat harder." Trend! Zorgelijke gevolgen na de breek.
