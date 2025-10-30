achtergrond

VIDEO. Bijna net zo ongezellig als de sfeer bij GroenLinks-PvdA: beelden van de eerloze Slavische hel rond Pokrovsk

Totale ellende

Hèhè, even wat anders. Het lijkt op het rondje dat Telegraaf-sterreporter Pim Sedee zojuist met draaiende camera deed over de GroenLinks-vloer in Den Haag, maar het is de eerloze Slavische hel waar broedervolken elkaar uitmoorden zodat het grootste land van de wereld nog een stukje groter kan worden. De beelden komen van de Oekraïense 25th Airborne Brigade, 'Sicheslav', wat zoveel betekent als 'Glory to the Sich', of 'Roem van de Kozakken'. Deze lui zitten nu in de regio van de hevig belegerde stad Pokrovsk, misschien wel het epicentrum van de oorlog, waar de boel in puin ligt en waar wordt gestreden voor iedere meter grond. En voor iedere kubieke meter lucht: wie de baas is in de lucht kan terreur verspreiden met drones. Op de beelden een logistieke hel, gore oorlog, het voortdurende gezoem van drones, chaos, paniek, een explosief ónder een brancard, enzovoorts. Bah. Bahbah.

Tags: oekraine, oorlog, hel, rusland, pokrovsk
@Mosterd | 30-10-25 | 12:32 | 121 reacties

