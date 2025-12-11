Rutte: Wij zijn VOLGENDE DOELWIT van Rusland
Storm clouds of war gathering
U kunt vanavond weer allemaal uw NAVO-boekje terugsturen aan Mark Rutte want die is weer eens van plan u niet rustig te laten slapen. Wij zijn, volgens Mark Rutte, bekend van de NAVO, het volgende doelwit van Rusland. Maar! De Russen kunnen er niks van, wij zijn met meer, Daddy Trump houdt de wacht, en Markie Mark slijmt hem er wel weer bij, en uiteraard moeten we flink investeren in onze krijgsmacht en onze Oekraïense bondgenoten. Het kan wél dus. Livestream as we speak hieronder.
