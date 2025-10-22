achtergrond

Hoogste NAVO-generaal Europa: 'RUSSEN ZIJN BANG'

Vooral voor Nederland

Wij dachten dat de Russen inmiddels wel zo'n beetje Ter Apel hadden ingenomen, blijken ze gewoon een stuk voorzichtiger te zijn en Europa, Oekraïne uitgezonderd, lekker links te laten liggen. De hoogste NAVO-generaal van Europa Grynkewich (de Supreme Allied Commander Europe) laat bij zijn eerste bezoek aan Nederland in De T. weten dat de Russen doodsbang zijn: "We zien aanwijzingen dat de Russen voorzichtiger zijn." Heeft alles te maken met Mark Rutte AFSCHRIKKING, die flink afschrikwekkender werd nadat onze Hollandse jongens met hun F-35's in actie kwamen boven Polen om drie drones de grond in te boren. Toen wisten de Russen dat met die NAVO-lui niet te sollen valt. "Daarna zag je dat de MiGs een hele wijde boog vlogen om Estland heen", zo voegt de generaal smakelijk toe. En dat had dus niks te maken met de Estse knoflooklucht. 

Gevraagd naar een toekomstig antwoord op de Russen sluit de generaal zijn bezoek aan Nederland, dat hij kwalificeert als 'groen, rustig en vredig' (steken we in onze zak), triomfantelijk af met een klein dreigement: "Laten we zeggen dat we hun iets kunnen geven waar ze over na moeten denken." En dan heeft hij het vast niet over een sudoku of een Rubik's Cube.

@Dorbeck | 22-10-25 | 09:30 | 186 reacties

