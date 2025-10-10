Rutte te Volkel gebruikt N-woord veelvoudig naast Nederlandse F-35
Standvastige middag!
"Great dat joe doe dis, it is very important"
Mark "Mushroom Cloud" Rutte, Secretaris "There goes the neighborhood" Generaal, in de wandelgangen: Duke Nukem. En WE zijn klaar voor een nucleaire winter, want reken maar dat je een B61-kernwapen onder deze "very impressive" Nederlandse F-35A kunt hangen. Afijn, ons jaarlijkse nucleaire luchtalarm, zeg maar. "NATO’s annual nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October. The exercise is an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrent, and sends a clear message to any adversary that NATO can and will protect and defend all Allies. No nuclear weapons are used in the exercise." Ja ja, bewijs dat laatste maar eens.
En dat geloofde gij!
"There are two N-words, and you can't use either of them"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – 5 procent in 2035
Het moet niet alleen duurder, maar ook sneller, completer en langdurig weerbaar zijn
LIVE. Dag 2 van de NAVO-top
Na het pyjamafeestje het vergaderfeestje (nog veel gezelliger)
"Verbale beschietingen" MinDef en MinFin (VVD) over NAVO-eis 5%, moet rond voor NL NAVO-top
"Verbale beschietingen" MinDef en MinFin (VVD) over realisatie NAVO-eis 5% bnp
Rubio en Rutte: 'NAVO-landen akkoord met 5% bnp-uitgaven Defensie komend decennium'
Beetje een taalspel, maar dit rekenen we onder 'harde toezeggingen op informele bijeenkomst'
Rutte beaamt: "NAVO-lidmaatschap Oekraïne is van tafel", Trump spreekt van "goede en productieve discussies met Poetin"
Nou goed nieuws, want dat was het heetste hangijzer van allemaal
Trump: 'Ik verdedig Europa niet onder Artikel 5 als ze hun aandeel niet betalen', EU minus Hongarije akkoord met extra steun Oekraïne
Wel waren alle lidstaten inclusief Hongarije akkoord over de investering van €800 miljard in Europese defensie