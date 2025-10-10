Mark "Mushroom Cloud" Rutte, Secretaris "There goes the neighborhood" Generaal, in de wandelgangen: Duke Nukem. En WE zijn klaar voor een nucleaire winter, want reken maar dat je een B61-kernwapen onder deze "very impressive" Nederlandse F-35A kunt hangen. Afijn, ons jaarlijkse nucleaire luchtalarm, zeg maar. "NATO’s annual nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October. The exercise is an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrent, and sends a clear message to any adversary that NATO can and will protect and defend all Allies. No nuclear weapons are used in the exercise." Ja ja, bewijs dat laatste maar eens.