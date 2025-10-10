achtergrond

Rutte te Volkel gebruikt N-woord veelvoudig naast Nederlandse F-35

Standvastige middag!

"Great dat joe doe dis, it is very important"

Mark "Mushroom Cloud" Rutte, Secretaris "There goes the neighborhood" Generaal, in de wandelgangen: Duke Nukem. En WE zijn klaar voor een nucleaire winter, want reken maar dat je een B61-kernwapen onder deze "very impressive" Nederlandse F-35A kunt hangen. Afijn, ons jaarlijkse nucleaire luchtalarm, zeg maar. "NATO’s annual nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October. The exercise is an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrent, and sends a clear message to any adversary that NATO can and will protect and defend all Allies. No nuclear weapons are used in the exercise." Ja ja, bewijs dat laatste maar eens.

En dat geloofde gij!

"There are two N-words, and you can't use either of them"

Tags: Rutte, NAVO, N-woord
@Spartacus | 10-10-25 | 18:00

Praat mee in het Stamcafé

