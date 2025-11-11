achtergrond

"Grote drone-zwerm gespot boven NAVO-hoofdkwartier Zuid-Limburg, politie zet o.a. helikopter in"

Zeggen ze!

De GETROFFEN basis te Brunssum, Zuid-Limburg

Vooropgesteld: het moet nog maar blijken of het inderdaad drones waren, want daar in Denemarken leek het na de grote drone-trom toch zeer waarschijnlijk ook iets anders te liggen. Een trainingsvliegtuig of ballon, bijvoorbeeld. De 'Belgen' waren er afgelopen zaterdag ook al druk mee, maar nu schrijven o.a. De Telegraaf en RTL Nieuws ook over een 'incident' afgelopen vrijdag, dat wel de eerste drone-zwermkwestie in Nederland betreft. "Boven Zuid-Limburg zijn afgelopen vrijdag grote drones gezien. Ze zijn vooral gespot in de omgeving van het NAVO-commandocentrum Afcent in Brunssum, Awacs in Geilenkirchen, Maastricht Aachen Airport en Chemelot. De politie, die vrijdagavond een helikopter heeft ingezet, bevestigt het nieuws. Ze geeft aan dat er geen achtervolging van drones heeft plaatsgevonden. De helikopter zou vooral zijn ingezet voor detectie en identificatie." Daarbij zegt de politie over het nog lopende onderzoek: "We werken samen met de Marechaussee, counterdrone-specialisten van Defensie, de luchtvaartautoriteiten en internationale partners, zoals onze Belgische collega’s. Daarnaast kijken we binnen de politie – met een team als de Landelijke Eenheid - hoe we onze aanpak kunnen verbeteren. Samen zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn en snel kunnen handelen als dat nodig is." Eeuwig naar het luchtruim staren is de prijs van vrijheid.

@Spartacus | 11-11-25 | 14:45 | 135 reacties

