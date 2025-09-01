achtergrond

Geenstijl

GPS van vliegtuig Ursula von der Leyen mogelijk gehackt door DE RUSSEN

Toestel met behulp van papieren kaart aan de grond gezet

Vliegen is voor veel mensen een behoorlijk arelaxte bezigheid, maar stelt u zich dan eens voor dat de piloot tijdens de landing met een ANWB-routekaart op schoot zit te hannesen. Dat was ongeveer de situatie bij een vliegreisje van Ursula von der Leyen gisteren, toen haar vliegtuig bij Plovdiv in Bulgarije moest landen ZONDER GPS omdat het navigatiesysteem (vermoedelijk, net als bij Nordstream, weedunog?) was gehackt door de RUSSEN. Op het moment dat het toestel had moeten landen gingen alle GPS-schermen rond de luchthaven ineens op zwart. Vervolgens heeft het vliegtuig van Ursula nog een uur rondjes boven Plovdiv gecirkeld om uiteindelijk te landen met behulp van papieren kaarten. De Europese Commissie bevestigt het incident. “We have received info from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are of course aware and used to the threats and intimidation that are a regular component of Russia’s hostile behaviour." Nou, niet lief. Echt niet meer doen, Russen!

Tags: ursula von der leyen, vliegtuig, russen
@Zorro | 01-09-25 | 13:02 | 31 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

