Een kat in het nauw maakt rare sprongen en de kat in het nauw in casu is Volodymyr Zelensky (Mark Rutte mocht 'my dear friend Volodymyr' zeggen, Schooffie zegt alleen 'mr. Zelensky'). Het opblazen van de Nord Stream-pijpleiding krijgt namelijk een brisante (goh ja nou) wending: Zelensky wist van het plan om Nord Stream op te blazen en ging daar aanvankelijk mee akkoord, zo beschrijft de Wall Street Journal. Toen hij zich later bedacht (?) zou de Oekraïense bevelhebber Zaluzhniy dat bevel genegeerd hebben. Zaluzhniy werd later zonder duidelijke opgaaf van reden ontslagen en naar het Verenigd Koninkrijk gejoekeld. Ónze MIVD (diep in Oekraïne wegens MH17) had de CIA ingelicht over het plan dat, naar goed Slavisch gebruik, werd bedacht tijdens het leegtoeteren van de wodkakast.

"Overmoedig door drank en patriottisme suggereerde iemand een nieuwe stap, die met enthousiasme werd begroet: het verwoesten van Nord Stream. In het vervolg kwamen de zakenlui en de militairen overeen dat het project zou worden opgezet als een 'publiek-privaat partnerschap'. De zakenlieden zouden het betalen, omdat het leger er geen geld voor had en sterk afhankelijk was van buitenlandse hulp om de oorlog voort te zetten."

Niets van waar, roept woordvoerder/adviseur Mychajlo Podoljak van Zelensky, die zelf nog niet gereageerd heeft. En ja, humm, tsja nou, wat zouden de consequenties zijn? We gokken toch zomaar: niets. Geert Wilders stuurt z'n eigen Schooffie in ieder geval een setje Kamervragen om de gevolgen te duiden. Eerst maar even een maritiem expert bellen!