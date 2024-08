Balkantoestanden in de waardengemeenschap, van oudsher goede buren Duitsland en Polen even niet op één lijn. Had gewoon voorkomen kunnen worden als er destijds gewoom naar de meest gevreesde militaire inlichtingendienst van Nederland was geluisterd, maar nee. Reconstructie van het euvel hier geschreven en bovenstaand in video, en dan nu de ontwikkeling:

"Het arrestatiebevel werd uitgevaardigd op verzoek van de Duitse federale aanklager, die zegt te hebben vastgesteld dat de man tot de zeskoppige bemanning behoorde van het zeilschip dat bij de aanslag in de Oostzee gebruikt zou zijn. Omdat deze Vladimir S., een duikinstructeur die ten tijde van de aanslag werkzaam was voor een duikschool in Kyiv, sinds enige tijd in Warschau zou wonen, heeft Duitsland een uitleveringsverzoek bij Polen ingediend. Maar dat land heeft daar geen gehoor aan gegeven.

Inmiddels zou de man verdwenen zijn, melden de Duitse media. Ze wijzen erop dat Polen, een van de trouwste Europese bondgenoten van Oekraïne, het onderzoek naar de Nord Stream-aanslagen verschillende keren heeft tegengewerkt.

De Duitse aanklager heeft ook twee Oekraïense collega's van Vladimir S. als verdachte aangemerkt, schrijven de media: de oprichter van de duikschool en diens vrouw. Zij zouden nog in Oekraïne verblijven. Tegen hen is geen arrestatiebevel uitgevaardigd. Het is onduidelijk waarom niet. Alle drie zouden ze aan boord zijn geweest van zeilschip Andromeda."

Wordt vervolgd. Het verhaal dan, niet Vladimir S., die vermaakt zich ergens onder nieuwe naam als Poolse zwemleraar.