Dat was even schrikken (nou ja, niet echt, maar toch) afgelopen maandag, bij het bericht in de Financial Times, niet bepaald een krant van feitenvrije babbelaars, over het vliegtuig van Ursula von der Leyen dat last had van DE RUSSEN. Ook wij hadden er een topic over. Maar! Wat blijkt nou? Het FT-artikel is geschreven door iemand die zelf ook in het toestel zat, mogelijk (dit weten we niet zeker, wij zijn de Financial Times niet, red.) ontzettende vliegangst heeft, maar in ieder geval geen enkel verstand van luchtvaart.

Wie dat wel heeft, is de hier al vaker aangehaalde MH17-onzin-debunker Marcel van den Berg (schreef ooit dit topic voor GS). Die heeft de logboeken bekeken en de openbaar beschikbare audio van de communicatie tussen de piloot en de luchtverkeersleiding teruggeluisterd en geconcludeerd dat de Financial Times de boel flink heeft lopen opkloppen.

Want JA, het vliegtuig van Von der Leyen had te maken met een GPS-storing en JA die worden in die regio vaak veroorzaakt door de Russen. Maar NEE het vliegtuig heeft niet EEN UUR LANG rondjes gevlogen rond het vliegveld en NEE, het vliegtuig heeft ook geen 'papieren kaarten' gebruikt voor de landing. De piloot heeft gewoon conventionele alternatieven (VOR en ILS) voor het GPS-signaal gebruikt, wat kennelijk dagelijkse kost is in bijvoorbeeld Turkije. De Bulgaarse premier stelt dat er geen reden is voor nader onderzoek naar het incident.

Maar gelukkig hebben we de NPO-talkshow Goedemorgen Nederland, waar Yoeri Albrecht (die heel kwaad wordt als je hem naar zijn banden met de NAVO vraagt) de kijkers nog eens extra bang mocht maken, niet gehinderd door enige feitelijke kennis over het incident. Volgens Albrecht is er namelijk veel te weinig aandacht voor deze 'oorlogsdaad' in onze media. Welja. Zoveel desinformatie in één video, dat is meer iets voor de... Russen?