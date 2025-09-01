Nou mooi niet. Als Ursula von der Leyen, bekend van internet, ergens blijk van geeft, dan is het wel van democratisch ethos lerend vermogen. Na jarenlang gedoe over haar sms'jes met Pfizer-topman Borla (die opeens verdwenen zijn), blijkt Ursula tegenwoordig via Signal te communiceren. En, extra handig: die Signal-appjes worden automatisch gewist! En wat je wist, kan je niet wobben. Zo hoeft niemand te weten wat ze bijvoorbeeld tegen de Franse president Macron heeft gezegd over een of ander handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen. Fijn hè Ursula, als je digitale communicatie privé blijft. Misschien iets om over na te denken de volgende keer als je weer gaat vergaderen over ChatControl, het doodenge EU-plan om stiekem in alle appjes van iedereen overal te kunnen kijken. Benieuwd hoe lang u dit topic nog gewoon kunt lezen.