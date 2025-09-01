Handig! Ursula von der Leyen wist al haar appjes automatisch, omzeilt democratische controle
Handig hoor
Anderhalf jaar geleden heeft FTM toegang gevraagd tot de sms'jes tussen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en de Franse president Macron. Eindelijk is het antwoord binnen. Ze blijkt haar berichten te hebben ingesteld op 'automatisch verwijderen'.— Follow the Money (@ftm.nl) 1 september 2025 om 07:57
[image or embed]
Nou mooi niet. Als Ursula von der Leyen, bekend van internet, ergens blijk van geeft, dan is het wel van
democratisch ethos lerend vermogen. Na jarenlang gedoe over haar sms'jes met Pfizer-topman Borla (die opeens verdwenen zijn), blijkt Ursula tegenwoordig via Signal te communiceren. En, extra handig: die Signal-appjes worden automatisch gewist! En wat je wist, kan je niet wobben. Zo hoeft niemand te weten wat ze bijvoorbeeld tegen de Franse president Macron heeft gezegd over een of ander handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen. Fijn hè Ursula, als je digitale communicatie privé blijft. Misschien iets om over na te denken de volgende keer als je weer gaat vergaderen over ChatControl, het doodenge EU-plan om stiekem in alle appjes van iedereen overal te kunnen kijken. Benieuwd hoe lang u dit topic nog gewoon kunt lezen.
