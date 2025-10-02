achtergrond

Signal: wij zijn pleite als EU Chat Control invoert

En: terecht

Kijk. Dat is nou een van de voordelen van de EU waar je ze nooit over hoort op Europa dag. De Europese Commissie en allemaal stomme Europese landen, zoals Denemarken (bekend van bordjes waarop staat 'Hier wordt gewerkt aan het slopen van uw privacy') willen al heel lang dat overheden stiekem via een achterdeurtje mee kunnen kijken in uw chat. Ze zeggen dat dat is om kindermisbruik te bestrijden, maar dat is onzin, vandaar ook dat de Nederlandse regering een tegenstander is van het zogenoemde 'Chat Control'. Denemarken wil er volgende week over vergaderen en nu heeft Signal alvast gewaarschuwd dat Chat Control het einde van Signal in Europa gaat betekenen. Ondertussen verwijdert voorzitter van de Europese Commissie zelf automatisch al haar berichten, dus of en wanneer ze precies "HAHAHAHA DOMME KUTBURGERS" naar Mark Rutte heeft geappt zullen we alsnog nooit te weten komen.

Tags: signal, chat control, privacy, eu
@Ronaldo | 02-10-25 | 20:00 | 41 reacties

