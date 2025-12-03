Oud-buitenlandchef Europese Commissie Mogherini OPGEPAKT in EU-fraudeonderzoek
Ach
FOTO (ANP) - Fedrica Mogherini (rechts) met Wopke H. in februari 2023
Wat een verschrikkelijke aanval op ons vertrouwen in de instituties komt nu weer tot ons via de Belgen. Die hebben namelijk Federica Mogherini, van 2014 tot en met 2019 Chef Buitenland van de Europese Commissie, opgepakt in een fraudeonderzoek. "In opdracht van het Europees parket voerde de federale politie huiszoekingen uit in verschillende gebouwen van het Europacollege in Brugge, de Europese diplomatieke dienst (European External Action Service) in Brussel en ook in de woningen van verdachten. Zo werd ook de privéwoning van Mogherini in Brugge doorzocht." Wij kennen Federica Mogherini van de website EuvsDisinfo, die GeenStijl ten onrechte van nepnieuws beschuldigde. Echt jammer en ontzettend verrassend dat deze vrouw nu van corruptie wordt verdacht. Arm Europa!
