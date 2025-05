Het is gewoon heel simpel. Als je in Europa woont, dan ben je een Europeaan en als je een Europeaan bent dan vier je Europadag. En daarom, van ons, voor u, de enige echte GEENSTIJL EUROPA DAG ROUTINE

4:30 Opstaan, kwartier in dankbaarheidsboekje schrijven hoe geweldig de EU is

4:45 Half uur aerobics met speciale aerobics AI Ursula von der Leyen video's

5:15 Douchen met door Europa geregeld kraanwater

5:30 Schijten, op telefoon met door EU geregeld opladertje kijken wat de EU nu weer voor iets geweldigs heeft gedaan

5:40 Podcast Arend Jan Boekestijn (her)luisteren

6:40 Ontbijt met Europese ontbijtgranen en Europese yoghurt

7:00 Halfuurtje schadelijke opmerkingen op sociale media rapporteren aan Europese Sociale Media Autoriteit

7:30 shit Europavlag ophangen vergeten

7:31 Europavlag ophangen

7:37 Europagroet maken

7:45 Aansluiten in Europese file

8:45 Aankomen op Europees kantoor, Europees kutwerk doen

12:05 Europese lunch

12:35 Europees doorwerken

14:45 Pauzemoment, stiekem Europees likeurtje drinken op Jean-Claude Juncker

14:50 Weer werken

17:00 Weer aansluiten in Europese file

18:00 Thuiskomen, kijken of Europavlag nog hangt

18:05 Aan het bier

19:50 Besluiten avondeten over te slaan vanwege bier

20:39 [Onleesbaar]

22:01 Met kleren aan in slaap vallen

En wat doet u vandaag?