Viermaal in een top 10, driemaal in een top 5. Dan kun je dingen, zoals huurders precies arm genoeg houden om ze een leven lang tot de verkeerde kant van de huur/koopkloof te veroordelen. Maar goed, Amsterdam dus Europabreed op #1 met een gemiddelde appartementenhuurprijs van €2.275, Rotterdam met €1.795 en Den Haag met €1.790 op plaats 4 en 5. En Utrecht op 7 met €1.746! In Rotterdam stegen de prijzen sinds vorig jaar met 15,8% en in Den Haag was dit maar liefst 25,6%. En ondertussen blijven we nog altijd doen alsof de Randstad bedoeld is om in te wonen. Weet je wat dit land nodig heeft? Meer mensen. De exacte cijfers van 2023 Q4 ziet u hier, Q1 2024 verschijnt binnenkort.