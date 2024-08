We hebben u gisteren deelgenoot gemaakt van het snoepreisje van Kati Piri (GroenLinks), die gratis en voor niets van partijgeld en met een carbon footprint van hier tot Chicago helemaal belieber mocht gaan bij een showtje van Kamala Harris, omdat ze bij GroenLinks heel erg tegen vliegen zijn behalve als het ze zelf uitkomt. In de categorie Principes presenteren we vandaag: Laura Bromet gaat met de trein naar Basel. Hartstikke nobel en dapper en stay true to yourself enzo, maar we liggen natuurlijk wel weer in een deuk om 'Onvoorstelbare puinhoop weer bij de nachttrein naar Basel' en 'Stop er dan mee als het nooit goed gaat'. Waar GroenLinks namelijk heel erg goed in is, is het kapotcriminaliseren van mensen die voor € 90 retour in twee uurtjes naar Basel vliegen. 'Overbodige luchtvaart', weet u nog? Nou, dat doen die mensen dus vanwege het gemak, vanwege de tijd, vanwege het geld, omdat ze geen zin hebben in dat oeverloze GEZEIK en omdat treinreizen door Europa een PUINHOOP is.