Bij GroenLinks zijn ze helemaal niet tegen luchtvaart. Ze zijn tegen OVERBODIGE luchtvaart. Dat werkt zo: als u 1x per jaar van uw bij elkaar geschraapte centen naar Mallorca vliegt om de zorgen te vergeten, dan is dat OVERBODIGE luchtvaart. Als de door GroenLinks opgevreten PvdA'ster Kati Piri helemaal gratis naar Amerika vliegt om daar vanuit haar comfortabele en bevoorrechte positie een luxestoeltje te vullen om 'indrukken op te doen' en als een bakvis mag meeklappen en -jubelen over de mogelijke koers van een land waar al die mensen van de overbodige luchtvaart waarschijnlijk nooit zullen komen: dan is dat BROODNODIGE luchtvaart. Gesnopen?