Het gaat helemaal mis met uw digitale privacy. De Europese Unie wil al jarenlang meekijken bij uw geheime chats, de Denen geven dat voorstel nu voorrang (ga eerst eens je eigen luchtruim op orde brengen, sukkels) en het lijkt erop dat Duitsland ook een draai gaat maken. En zoals altijd komen de privacyslopers met het argumentum ad kinderpornum op de proppen. Dat is onzin, zegt in bovenstaand Nieuwsuurreportage onze grote vriend Bert Hubert, maar ook, let op het expertisecentrum voor onlinemisbruik Off Limits. Dat is dus een centrum, met expertise over online misbruik. De kenners, zeg maar. Ook de Nederlandse regering is trouwens tegen, maar als de Nederlandse regering ergens tegen is op het gebied van IT, dan komt het er in de EU alsnog.

En wie zien we daar opeens in de repo verschijnen om juist vóór het slopen van uw privacy te pleiten? Defence for Children, een kinderrechtenorganisatie. Staat u ons toe even in de appjes van de penningmeester van Defence for Children mee te gluren? Daaruit blijkt dat die club in 2024 5.287.888 euro binnenkreeg. Iets meer dan 1% (dat is: heel weinig) daarvan zijn giften van particulieren. De overgrote meerderheid van de inkomsten (meer dan 2 miljoen) is geld dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor specifieke projecten in het buitenland, daarvan kun je nog zeggen dat het een beetje buiten deze discussie valt.

Maar het ministerie van Justitie geeft Defence for Children 200.900 euro voor "inzet tegen de seksuele uitbuiting van kinderen", het ministerie van VWS zelfs 460.992 euro voor "voorlichting over kinderrechten in Nederland". De Europese Commissie (hee) maakte ook nog 44.494 euro over en uiteraard duikt ook de Postcode Loterij op, voor maar liefst 500.000 euro. En voor dat geld krijg je dus iemand die serieus doet alsof een extreem vergaande inbreuk op de privacy van IEDEREEN, gerechtvaardigd is omdat het misschien zou kunnen helpen bij de strijd tegen kinderporno, terwijl er in de strijd voor de kinderporno nog veel meer en betere maatregelen mogelijk zijn, die niet uw privacy slopen. Wat fijn zeg.