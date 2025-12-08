De mondkapjesdeal, herinnert u zich die nog? Sywert die 9 miljoen binnen wist te harken door samen met Bernd Damme en Camille van Gestel een deal te sluiten met het Ministerie van Volksgezondheid (toen onder leiding van Hugo de Jonge). Dit bleek allemaal nogal schimmig te zijn verlopen waarna de drie goudeerlijke geldverdieners van Stichting Hulptroepen Alliantie werden vervolgd wegens verduistering, oplichting, valsheid in geschrifte en het witwassen van de mondkapjesmiljoenen. Een zaak die het land bezighield en waar het OM overduidelijk zijn tanden in zette. Toch beten ze daar iets te hard toen bleek dat ze een gesprek van Sywert met een journalist hadden afgeluisterd. De zaak werd bovendien al eens stilgelegd wegens geblunder van het OM. En nu gaan ze dusdanig tekeer alsmede door het lint dat ze de rechters in deze zaak WRAKEN, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank aan het FD.

Wraken, bekend van Bram Moszkowicz, doe je als de schijn van partijdigheid is gewekt. Nou was rechter Jacco Janssen inderdaad niet erg te spreken over de handelswijze van het OM en vooral de FIOD: "Afgelopen woensdag noemde voorzitter Janssen de manier waarop het OM is omgesprongen met Van Liendens in beslag genomen computers ‘onhandig’. De rechter nam dat woord vervolgens weer terug na protest van de officier van justitie, en stelde in plaats daarvan dat het ‘handiger was geweest’ als het OM er anders mee was omgesprongen. Daarnaast noemde hij de antwoorden die de aanklager gaf op eerdere vragen van de rechtbank ‘teleurstellend’. Bij de rechters ontstond zichtbare ergernis toen bleek dat ondervraagde Fiod-rechercheurs zich vrijwel niets konden herinneren van het doorzoeken van de computers van Van Lienden. ‘Je vraagt je soms af: is er nou sprake van onhandigheid of bewust handelen?’, merkte Janssen daarbij op, om vervolgens te dreigen met het op zitting horen van betrokken Fiod-medewerkers over de kwestie." Een rechter die overduidelijk prutswerk benoemt voor wat het is: prutswerk. Zou het OM misschien op de teentjes getrapt zijn? Dat is nu aan de wrakingskamer die deze RECHTSSTAATCLASH mag beslechten. Wanneer dat gebeurt is nog ongewis. Wat we wel weten: de mondkapjessoap continues!