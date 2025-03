Dachten we dankzij de Spoorloosboeven van KRO-NCRV (die inderdaad helemaal niks nieuws over die hele affaire heeft onthuld maar dat weerhield journalistiek lichtgewicht Wilfred Takken er niet van de serie te prijzen vanwege de nieuwe inzichten, kennelijk omdat meneer zich de afgelopen vier jaar lang te goed voelde om eens een concurrerende krant open te slaan) eindelijk NIEUWS te hebben (thx voor breken embargo Bertje) over Sywert, ontkent hij het zelf al weer. En als Sywert ergens verstand van heeft, dan is het wel van Sywert, dus in dit geval zijn wij #teamSywert. Want ja, het is inderdaad alleen voor journalistieke lichtgewichten als Wilfred Takken 'nieuw' dat Sywert zegt dat ie die deal beter niet had kunnen sluiten, dat was tussen alle ruis door ook de insteek van het eerste Buitenhof-interview in 2021.

Neemt u verder maar van ons aan: ophef is altijd overdreven (al was dit gewoon een heel erg leuk bonusnieuwtje), maar ja, iedereen zat thuis vanwege corona, was boos vanwege corona, kon geen geld verdienen vanwege corona en kon niet neuken vanwege corona, en toen had je dus opeens iemand die de Sinterklaas uithing en daar 9 miljoen euro aan verdiend bleek te hebben. En dan ook nog iemand die zijn publieke profiel gebruikt heeft, om ervoor te zorgen DAT DIE ONTZETTENDE WEGGOOIER VAN EEN HUGO DE JONGE, LATEN WE HUGO DE JONGE IN DIT VERHAAL NIET VERGETEN, druk zette op ambtenaren om de deal door te laten gaan. Dan krijg je dus dit. En dat KRO-NCRV, de anti-journalistieke omroep die OPGEHEVEN MOET WORDEN, PER DIRECT SVP, dat dan gebruikt voor 'nieuws' dat geen nieuws is, past prachtig in het patroon.