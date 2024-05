Ronald Plasterk heeft Sywert van Lienden gevraagd te investeren in zijn bedrijf Frame Therapeutics. Dat bevestigt de oud-informateur zondag aan GeenStijl. Van Lienden plaatste zaterdagavond een tweet van die strekking die hij daarna verwijderde. Plasterk tegen GS: "Toen het bedrijf Frame een eerste klinische trial had voorbereid, maar als kleine startup geen geld voor de uitvoering had, hebben we stad en land afgezocht naar financiers om ons product naar de kliniek te brengen. Er is toen ook kort contact met hem geweest; dat heeft geen vervolg gehad. Uiteindelijk is er gekozen voor overname door een degelijk Duits vaccinbedrijf CureVac dat nu het product inderdaad in klinische trials naar de patiënt brengt."

Van Lienden schreef zaterdagavond op Twitter: