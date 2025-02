Er zijn dagen dat we niet naar NPO Radio luisteren, maar zometeen om 14:00 uur heeft het omstreden "onderzoeksprogramma" Pointer (KRO-NCRV) brisant nieuws over De Mondkapjesdeal van De Eeuw. De Rabobank zou namelijk al die tijd geweten hebben dat De Mondkapjesdeal allesbehalve OM NIET was. Geinig weetje: het OM NIET-fragment uit het GeenStijl Coronacafé dd juni 2020 met Sywert van L. is een van de meest opgevraagde fragmenten uit de rijke mediageschiedenis van de GeenStijl, want daar zegt Sywert van L. daadwerkelijk de historische woorden OM NIET. Maar het was allemaal niet OM NIET, het was LALALA GELD. En de omstreden Barbara Baarsma (destijds Rabobank) WIST ERVAN. Enfin: we luisteren.