achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Corné H. zit vast vanwege gijzeling in Ede, krijgt STRAF vanwege gijzeling in gevangenis Vught

Ach jee

Verschrikkelijk nieuws vanuit het onmenselijk wrede regime dat in Nederland doorgaat voor een justitieel apparaat. Die arme Corné H., die in 2024 URENLANG vier mensen gijzelde in een café in Ede, heeft een straf gekregen omdat hij afgelopen vrijdag twee drie medewerkers van de gevangenis in Vught heeft gegijzeld. Hij zit nu 'in afzondering'.

"Dat zegt zijn advocaat Petra Breukink. Zij zegt verder dat Corné H. een disciplinaire straf heeft gekregen. Breukink zegt dat mensen met een tbs-oplegging in een „therapeutisch klimaat” horen te zitten. „Dus niet in een gevangenis. Er is een grote groep gedetineerden die als tbs-passant vastzit en die heel snel behandeling nodig heeft. Als een situatie uitzichtloos is, kan dat problematiek triggeren.” Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een urenlange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden destijds vast dat die actie een schreeuw om hulp was."

Ja jammer Corné H. Er staan nog veel meer mensen in dit land op de wachtlijst voor psychiatrische hulp, dat is dramatisch, maar de meeste mensen die om hulp schreeuwen, schreeuwen niet om hulp in de vorm van een gijzeling. En al helemaal niet in de vorm van nóg een gijzeling, als je al vastzit vanwege een gijzeling. Heel goed die straf, Corné H. mag weer een paar plaatsjes lager op de wachtlijst en tot die tijd zit er helaas niks anders op dan de isoleercel.

Tags: corné h., tbs, gijzeling
@Ronaldo | 08-12-25 | 13:28 | 34 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Kinderrechten

Hoe vaak moeten kinderen onze naïviteit en experimenten nog dulden?

@Feynman | 23-03-24 | 19:01 | 203 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.