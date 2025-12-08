Verschrikkelijk nieuws vanuit het onmenselijk wrede regime dat in Nederland doorgaat voor een justitieel apparaat. Die arme Corné H., die in 2024 URENLANG vier mensen gijzelde in een café in Ede, heeft een straf gekregen omdat hij afgelopen vrijdag twee drie medewerkers van de gevangenis in Vught heeft gegijzeld. Hij zit nu 'in afzondering'.

"Dat zegt zijn advocaat Petra Breukink. Zij zegt verder dat Corné H. een disciplinaire straf heeft gekregen. Breukink zegt dat mensen met een tbs-oplegging in een „therapeutisch klimaat” horen te zitten. „Dus niet in een gevangenis. Er is een grote groep gedetineerden die als tbs-passant vastzit en die heel snel behandeling nodig heeft. Als een situatie uitzichtloos is, kan dat problematiek triggeren.” Corné H. kreeg een jaar geleden negen maanden cel en tbs voor een urenlange gijzeling in een café in Ede. Een psycholoog en psychiater stelden destijds vast dat die actie een schreeuw om hulp was."

Ja jammer Corné H. Er staan nog veel meer mensen in dit land op de wachtlijst voor psychiatrische hulp, dat is dramatisch, maar de meeste mensen die om hulp schreeuwen, schreeuwen niet om hulp in de vorm van een gijzeling. En al helemaal niet in de vorm van nóg een gijzeling, als je al vastzit vanwege een gijzeling. Heel goed die straf, Corné H. mag weer een paar plaatsjes lager op de wachtlijst en tot die tijd zit er helaas niks anders op dan de isoleercel.