Er is iets gaande in Ede, maar het is onduidelijk wat en waarom. De politie: "Ivm een lopend politie-incident verzoekt de politie om weg te blijven uit het centrum van Ede. Blijf binnen en kom niet kijken. ^hk" Nou HK, dan heb je ons dus nieuwsgierig. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse, maar ook een arrestatieteam én de ME. Dat is: bijzonder. Het gebeuren vindt plaats aan het Museumplein. Later meer...

UPDATE - 'Mogelijk gaat het om een persoon die een gevaar is voor zichzelf en de omgeving, aldus een woordvoerder van de politie.'

UPDATE - 'De melding van het incident kwam binnen op het adres van Café Petticoat aan de Nieuwe Stationsstraat op het Museumplein.'