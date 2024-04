Toch nog even over de journalistieke urgentie (en relevantie) van onze nieuwsmedia, in het bijzonder RTL. Want op het moment dat de politie een vaag bericht de wereld in slingert dat iedereen in het centrum van Ede BINNEN moet blijven wegens een lopende politieactie, moet nieuwsreportertje A z'n boterhammetje opeten, z'n cameramannetje bellen en standby gaan staan om naar Ede te karren. Dat hoeft je echt niet bij iedere scheet te doen maar van zo'n geweldige nieuwsorganisatie als RTL Nieuws verwacht je A) voelsprieten om in te schatten dat het weleens raak kan zijn en B) ruimte, mankracht en bereidheid om dat te doen.

Op het moment dat RTL Nieuws keihard live had moeten gaan keken we naar Tommy 4 Teleshopping, Teleshop 4 Mediashop en de tachtigste herhaling van Kast vol Kansen: Duncan Tromp en stijlcoach Mirjam Hamming bekijken de garderobe van een bekende Nederlander. Daar is echt maar één woord voor: schrijnend. Om 10.50 uur een berichtje online kwakken met 'de eerste beelden' terwijl je daar al twee uur met je camera had moeten staan is dat ook. Dat je tijdens een leipe gijzeling, die landelijk en zelfs internationaal nieuws is, beter af bent bij www.edestad.nl dan bij RTL Nieuws is dat óók. En toen RTL eindelijk LIVE ging met een extra uitzending, om 12.30 uur, was het feest weer voorbij.