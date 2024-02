Als u een veel te duur kopje koffie zoekt en dan ook nog in het Engels afgesnauwd wenst te worden door de bediening, dan gaat u naar Amsterdam. Als u niet bij het gepeupel wilt wonen, trekt u zich terug in Laren of Blaricum. Als uithaler dichtbij het werk wonen doet u in Rotterdam en terugkeren naar de jaren 50 kan in Staphorst. Voor bourgondische gezelligheid schuift u aan in Tilburg, Den Bosch of Maastricht en studentikoos zuipen kan in Delft of Leiden. Als u het niet meer ziet zitten verhuist u naar Almere en als het leven echt niet te lang mag duren, bent u in IJmuiden aan het goede adres. En bent u een genocidepleger die vlucht voor de gevolgen van zijn daden, dan vertrekt u naar Ede. Een paradijs voor oorlogsmisdadigers die hun verleden achter zich willen laten en in alle rust van hun pensioen willen genieten. Een soort Argentinië met slechter weer en betere sociale voorzieningen. Waar dus niemand in de rij bij de Jumbo vraagt hoeveel Tutsi’s u eigenlijk over de kling heeft gejaagd in uw jongere jaren. Ideaal! Maar dan moet u dus wel uw kop een beetje onder het maaiveld houden, anders verhuist u alsnog voor langere tijd naar Den Haag.